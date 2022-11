Amsterdam kan weinig doen aan voorgenomen verkoop sociale huurwoningen

NieuwsWethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) heeft in de gemeenteraad opnieuw haar onvrede uitgesproken over de plannen van woningcorporatie De Alliantie om 140 sociale huurwoningen te verkopen. Maar veel meer dan haar onvrede uitspreken kan ze vooralsnog niet.

Deze week werd bekend dat woningcorporatie De Alliantie 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok wil verkopen. Dit tot grote onvrede van bewoners en politiek: zij vinden dat er in de buurt al te veel dure woningen zijn.

PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis vroeg wethouder Pels woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering wat zij nu nog kan doen om te voorkomen dat ‘de ziel van de stad’ wordt aangetast. Pels benadrukte nogmaals ze niet blij is met de plannen van De Alliantie. “De afspraak is namelijk dat we zeer terughoudend zijn met de verkoop van sociale huurwoningen,” aldus Pels.

Samen met Lotte Terwel, stadsdeelbestuurder van stadsdeel Centrum, wil zij daarom proberen de corporatie op andere gedachten te brengen. “Ik heb alleen geen stok om mee te slaan,” aldus Pels, “al wil ik wel onderzoeken of die er is.”

Vooruitlopend op nieuwe afspraken met de corporaties die de gemeente volgend jaar gaat maken, zei Pels dat ze door dit soort voorvallen sterk overweegt individuele afspraken met de corporaties te maken. Woningcorporaties willen liever dat dit in gezamenlijkheid gebeurt.

Volgens velen is de voorgenomen verkoop strijdig met de huidige afspraak die de gemeente in 2019 heeft gemaakt met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de koepelorganisatie van Amsterdamse woningcorporaties. Daarin staat onder meer dat de corporaties ‘terughoudend’ zullen zijn met de privatisering van specifiek woningen in Centrum-Oost.

SP-raadslid Remine Alberts zei woensdag te hopen dat de wethouder De Alliantie ook wil aanspreken op haar moraal. Pels was dit met Alberts eens. Ze zei zich ontzettend in te houden, maar dat zeker niet in de gesprekken te zullen doen.

Enig tegengas kwam van CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma. Hij vroeg de wethouder wat zij precies bedoelde met een ‘stok om mee te slaan’. Boomsma: “Zegt u nu echt dat u corporaties wil uitsluiten van gebiedsplannen?”

Pels: “We moeten vooral onderzoeken of we überhaupt kunnen ingrijpen. Kunnen we in de nieuw te maken afspraken bijvoorbeeld afspraken maken over wat er gebeurt als een corporatie de afspraken niet nakomt?”