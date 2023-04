Amsterdam profiteert van toerisme en investeringen blijven op de plank: stad eindigt 2022 met bijna 200 miljoen euro in de plus

Nieuws Wel geld afgeschre­ven, geen saldo erbij: storing leidt tot parkeerzor­gen voor Amsterdam­mers

Het idee is simpel: even online saldo toevoegen, en je bezoek kan tegen een goedkoper tarief parkeren in de stad. Vorig weekend zagen zo’n zevenduizend Amsterdammers het geld echter wel van hun bankrekening verdwijnen, maar niet toegevoegd worden aan hun saldo. ‘De boete is al onderweg.’