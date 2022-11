Amsterdam trekt handen af van chaos rond overname sportschool Chakuriki

Volledig scherm Exterieur van sportschool Dojo Chakuriki in de Van Hallstraat. © Ton van Rijn / Stadsarchief Amsterdam

Er is al langer gedoe rond kickboksschool Chakuriki in de Van Hallstraat in Amsterdam West. Het pand werd jarenlang gehuurd door Erwin van der Meulen. Toen hij door corona de huur niet meer kon opbrengen, stelde de gemeente, eigenaar van het pand, hem in de gelegenheid een nieuwe huurder te vinden. Met overnamekosten zou Van der Meulens huurachterstand afgelost kunnen worden.

Van der Meulen plaatste een oproep op Facebook en kickbokstrainer Kamal Chabrani meldde zich als geïnteresseerde. Hij sloot een mondelinge overeenkomst met Van der Meulen om de inventaris over te nemen voor 50.000 euro. De gemeente achtte Chabrani geschikt als kandidaat.

Maar toen meldde het Amsterdamse streetwearmerk Patta zich als gegadigde en bood aanzienlijk meer geld: 90.000 euro. Ook Patta werd voorgedragen als overnamekandidaat en door de gemeente geschikt bevonden. Daarop werd besloten om verder te gaan met Patta.

Grote afwezige

Een juridische strijd tussen Kamal Chabrani en Erwin van der Meulen volgde: hadden ze nou wel of geen overeenkomst? Grote afwezige in dat gevecht was de gemeente Amsterdam, die in maart besloot om een nieuwe procedure te starten.

Het Gerechtshof besliste afgelopen zomer dat Chabrani wel degelijk een overeenkomst had met Van der Meulen. De huurovereenkomst zou ‘conform de oorspronkelijk gevolgde procedure tot stand kunnen komen’, aldus het arrest. Chabrani meldde zich bij de gemeente, maar kreeg nul op rekest.

De juristen van de gemeente beriepen zich op een gerechtelijke uitspraak uit november 2021. Daarin werd bepaald dat overheden bij de verkoop van grond, middels een transparante procedure gelegenheid moeten bieden aan mogelijke gegadigden om mee te dingen. Volgens de gemeente Amsterdam was dat niet voldoende het geval bij de kickboksschool. Een nieuwe transparante procedure was daarom gerechtvaardigd.

Uitgemaakte zaak

Kamal Chabrani spande een kort geding aan om de gemeente te dwingen alsnog een huurovereenkomst met hem te sluiten. Hij zit omhoog. De ruimte die hij tot voor kort huurde, moest hij begin deze maand verlaten in verband met stadsvernieuwing.

Zijn advocaat, Bart Drykoningen, zei woensdag tijdens de zitting dat het een uitgemaakte zaak is. “De procedure rond het zoeken van een nieuwe huurder voor de kickboksschool is via Facebook verlopen. Er hebben zich ook meerdere gegadigden gemeld. Hoe transparant wil je het hebben?" Bovendien had de gemeente volgens hem een duidelijke voorkeur voor Patta.

Huisadvocaat van de gemeente Rolf Verduijn wilde de naam Patta niet in de mond nemen. Ook ziet hij geen nalatigheid in de rol van de gemeente als huisbaas, hoewel de overnameprocedure ontspoorde. Volgens de gemeente is maar één iemand schuldig aan de ontstane situatie: Erwin van der Meulen, die ‘er een potje van heeft gemaakt’.

Verduijn suggereerde daarnaast dat Chabrani maar een rechtszaak tegen Van der Meulen moest beginnen als hij vindt dat hij financiële schade heeft opgelopen door de perikelen rondom Chakuriki.

Van der Meulen was geen partij in het kort geding en kwam woensdag niet aan het woord. Aan Het Parool laat hij weten er zowel mentaal als financieel helemaal doorheen te zitten door de kwestie. De rechtbank doet op 23 november uitspraak in het kort geding.