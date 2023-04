Amsterdam trekt minder buitenlandse bedrijven: ‘We willen kwaliteit’

indebuurt.nl Freek (24) is de nieuwe nachtburge­mees­ter van Amsterdam: 'Zo ziet mijn ideale uit­gaansnacht eruit'

Freek Wallagh (24) werd afgelopen maart, in een volle Bitterzoet, uitgeroepen tot de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam. En dat was tot het laatste moment nog erg spannend, als we Freek mogen geloven.