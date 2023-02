Amsterdam UMC en Antoni van Leeuwenhoek bundelen hun krachten bij kankerzorg

Duizenden zware rokers gescreend op longkanker in Kanker Instituut: primeur in Nederland

Het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam screent deze week als eerste Nederlandse ziekenhuis zware rokers op longkanker in een Europees studieverband. In de regio Amsterdam zijn duizenden aanmeldingen meer binnengekomen dan voorzien. Maar er is ook twijfel over het nut van screening.

31 januari