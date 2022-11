Amsterdam UMC opent hart-breinkliniek

Duizenden kinderen lopen jaarlijks hersenlet­sel op

Per jaar lopen zo'n 12.000 kinderen en 7000 jongeren hersenletsel op. De oorzaak is meestal een harde klap tegen het hoofd door een ongeval of mishandeling. In een kwart van de gevallen is een hersenaandoening de boosdoener. Dat blijkt uit onderzoek van de Haagse Hogeschool in samenwerking met onder meer de Hersenstichting en het Erasmus MC. De resultaten werden donderdag bekend.

5 september