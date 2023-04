Amsterdam verandert vlaggenprotocol: vlag ook gehesen met Keti Koti

Amsterdammer helpt Amsterdammer Amsterdam­mers helpen elkaar al tien jaar uit de brand in deze hulpru­briek en dat is nog altijd nodig: ‘Armoede geeft stress’

In de Paroolrubriek Amsterdammer helpt Amsterdammer helpen stadgenoten elkaar al tien jaar met kleine of grote donaties om het leven net iets makkelijker te maken. Met succes: in tien jaar tijd is bijna 700.000 euro opgehaald en konden 409 wensen worden vervuld.