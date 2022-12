Amsterdam vergroot economische voorsprong op rest van Nederland

NieuwsDe economie in Nederland krijgt volgend jaar een flinke knauw. Alleen niet in Amsterdam, dat net als dit jaar de hoogste economische groei zal boeken. Daarmee wordt de kloof tussen Amsterdam en de rest van het land steeds groter, zegt Rabobank.

Volledig scherm In Amsterdam herstelt de door corona zwaar getroffen horeca zich snel, door de toevloed aan bezoekers. © ANP

Met een verwachte economische groei van 2,1 procent in groot-Amsterdam volgend jaar lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Maar de donkere wolken pakken zich wel degelijk samen. Die toename is maar een derde van de groei die de regionale economie dit jaar doormaakt. Bovendien zijn de enorme coronaklappen, die Amsterdam en omstreken extra zwaar troffen, er nog altijd niet mee goedgemaakt.

“In het eerste coronajaar kromp de economie van de regio Amsterdam 9 procent,” zegt econoom Floris Jan Sander van Rabobank, “meer dan in alle andere regio’s. Dat kwam vooral door de enorme klappen voor de horeca, winkels en Schiphol. Amsterdam werd zonder toeristen hard getroffen.”

“Dat ijlde in 2021 door. Maar dit jaar groeide de Amsterdamse economie 6,4 procent, hoger dan het niveau van voor corona. Dat is positief, maar het maakt nog steeds de schade uit coronatijd niet goed.”

Techsector

Het herstel komt doordat de techsector en de zakelijke dienstverlening er goed voor staan, twee sectoren waarin groot-Amsterdam excelleert. Vanwege de enorme personeelstekorten in alle sectoren is er veel vraag naar technologische oplossingen om bedrijven toch aan de gang te houden. Naast Amsterdam profiteert ook de tweede techregio van ons land, Eindhoven, daarvan.

Tegelijkertijd herstellen in Amsterdam en omgeving de zwaar getroffen horeca en luchtvaart zich snel, door de toevloed aan bezoekers. Voor de komende twee jaar zal de groei wel minder florissant zijn, voorspelt Rabo. “In groot-Amsterdam zal de komende twee jaar nog wel sprake zijn van groei, maar dat is in veel andere regio’s al niet meer het geval.”

De hoofdstad is een van de weinige lichtpuntjes in regionaal Nederland, zowel dit jaar als in 2023 de sterkst groeiende regio. Al direct om de hoek slaat de economisch krimp toe, zoals in de IJmond (waar een afname tot wel 3 procent wordt voorspeld), Noord-Holland Noord en het Groene Hart (0,5 procent krimp).

Klappen voor de traditionele economie

Dat komt doordat die gebieden zwaar leunen op industrie (IJmond), logistiek of handel. Door de torenhoge energieprijzen vallen daar nu grote klappen. Bovendien staan handel en winkelnering in malaisestand omdat consumenten vanwege de sterk gestegen prijzen grote aankopen uitstellen.

“Veel regio’s leunen op de traditionele economie, zoals de zware industrie, landbouw of transport,” zegt Rabo-econoom Sander. “Daar zit niet zoveel groei meer in. Die komt echt uit ICT en dienstverlening. Die sectoren zijn de afgelopen jaren veel productiever geworden en de toegevoegde waarde groeit.”

Ook binnen de Randstad slaat de tweedeling toe. “We zien dat regio’s uit elkaar groeien. Groot Amsterdam wint al decennia aan belang in de Nederlandse economie, net als Eindhoven. Utrecht, Veluwe en Delft doen het relatief ook goed. Maar andere regio’s, met name Friesland en Groningen, boeten steeds verder in aan belang. Die hebben vaak de ingrediënten niet meer om te groeien. Die kloof is een gevaar voor de weerbaarheid van de Nederlandse economie.”

Kloof wordt groter

“Het is lastig te voorspellen, vanwege de mondiale onzekerheden, maar die kloof zal niet snel meer veranderen. We verwachten dat het verschil groter wordt.”

Per saldo zal de Nederlandse economie volgens Rabobank volgend jaar licht groeien – 0,6 procent – maar dat is volgens Sander te danken aan de exorbitante overheidsinvesteringen in het pareren van de torenhoge energiekosten en oplopende prijzen. Ook in 2024 blijft de door de overheid aangejaagde economische groei met 1 procent onder de maat.