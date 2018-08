Amsterdam wil contact met Apple over wandelroute door tunnel

Dat laat de woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) weten. AT5 kwam de toeristen gistermiddag tegen terwijl ze de tunnel uit reden. Een van de fietsers liet weten dat hij, onderweg naar Blijburg, door de wandelroute van het Apple-navigatiesysteem de tunnel in was gestuurd. Een snelle check leert dat dit inderdaad klopt, iets wat bij de Google-navigatie overigens niet zo is.

Rode kruisen

De toerist had de rode kruisen boven de weg wel gezien, zegt hij in het filmpje. ,,Ik dacht: hier mag je niet fietsen. Maar als je naar de navigatie kijkt...'' Nooit blind je navigatie volgen, zegt een woordvoerder van de politie daarop. ,,Het is nu goed gegaan, maar het is echt gevaarlijk. Ook automobilisten schrikken. Sommigen rijden wel 100 kilometer per uur.''



Het is zeker niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, al heeft de politie geen specifieke cijfers. ,,Je moet altijd je eigen verantwoordelijkheid nemen, er staan overal borden, en beoordelen: is dit slim?''