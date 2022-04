Amsterdam wil drie darkstores van flitsbezorgers in De Pijp sluiten: ‘Impact op de buurt te groot’

NieuwsDe gemeente Amsterdam wil drie vestigingen van flitsbezorgers in De Pijp sluiten. Volgens de gemeente zijn de distributiecentra ‘in strijd met het bestemmingsplan’ en is de ‘impact op de buurt groot’.

Volledig scherm De darkstore van flitsbezorger Getir aan de Eerste Jacob van Campenstraat in de Pijp. © Ramon van Flymen/ANP

Het gaat om vestigingen van Getir in de Eerste Jacob van Campenstraat, van Zapp in de Daniël Stalpertstraat en van Gorillas aan het Gerard Douplein. De gemeente schrijft in een persbericht dat de winkels ‘gevestigd zijn op locaties die bedoeld zijn voor detailhandel: waar klanten in en uit kunnen lopen’. Bij de ‘darkstores’, zoals de distributiecentra van flitsbezorgers ook genoemd worden, is dit niet het geval. Ze zijn niet toegankelijk voor publiek. De winkels moeten vaak bevoorraad worden en ‘de daarmee gepaarde overlast’ heeft volgens de gemeente ‘zijn weerslag op het straatbeeld en de leefbaarheid’.

De gemeente zegt dat er meerdere malen controles hebben plaatsgevonden en dat daarbij is geconstateerd dat de geluidsnormen worden overschreden, dat er veel hinder is op stoepen, maar ook afvaloverlast, en dat de winkels in strijd zijn met het bestemmingsplan. Daarnaast zijn de darkstores buiten de gebruikelijke winkeltijden open. ‘Daarom is besloten handhavend op te treden tegen de drie flitsbezorgondernemingen,’ schrijft de gemeente. Eerder voerde Amsterdam al een verbod in op de opening van nieuwe darkstores, om te voorkomen dat de stad de controle verliest over de snelle groei van flitsbezorgingen, een zogenoemd voorbereidingsbesluit.

Intensieve handhaving

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Zoals bekend geldt in Amsterdam al een voorbereidingsbesluit en worden nieuwe regels voorbereid die de komst van nieuwe darkstores met flitsbezorging gaan reguleren. Uitgangspunt is het bewaken van een goede ruimtelijke ordening, een goed woon- en leefklimaat, het verminderen van overlast om de buurten en straten leefbaar te houden. Voor vestigingen van voor het voorbereidingsbesluit kondigden we al aan de handhaving te intensiveren en daar is dit het resultaat van.”

Zapp, Getir en Gorillas hebben van de gemeente inmiddels een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd gekregen. De drie flitsbezorgers kunnen daar nog op reageren. Daarna kan de gemeente tot een definitieve last onder dwangsom overgaan en zullen de darkstores moeten sluiten. Met een last onder dwangsom kunnen boetes opgelegd worden als de flitsbezorgers de wet blijven overtreden. Via verschillende wegen kunnen de bedrijven het besluit aanvechten, maar ‘de gemeente verwacht dat binnen afzienbare tijd de winkels werkelijk hun deuren zullen moeten sluiten en daardoor de overlast voor buurtbewoners stopt’.

Distributiecentrum

In november vorig jaar sprak Het Parool al met verschillende buurtbewoners in De Pijp. “Kijk, ik weet dat ik op het Gerard Douplein woon, ik ben echt wel wat gewend,” vertelde buurtbewoner Tim. “Maar dit betekent kabaal van hun bakker om 04.00 uur, om 06.00 uur laden en lossen van andere leveringen, en het buiten zetten van de fietsen om 07.00 uur. Op deze manier verander je de straat en de stad in een groot distributiecentrum. Als de Albert Heijn dit zou doen, zou het ook niet oké zijn.”

Voor Zapp is het de tweede vestiging die de gemeente wil sluiten. Ook in de Fagelstraat in West zou de darkstore van de flitsbezorger in strijd zijn met het bestemmingsplan. Zapp heeft dat besluit aangevochten bij de rechter. De uitspraak van die zaak wordt op korte termijn verwacht.

De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst tegen meer darkstores wordt opgetreden.