Amsterdam wil grote schaakbord Max Euweplein naar Museumplein verhuizen

1932-2023 Cornelius Rogge (90) uit Hall overleden: ‘We noemden hem de Indiana Jones van de Nederland­se kunstwe­reld’

Kunstenaar Cornelius Rogge uit Hall is overleden, 90 jaar oud. Een van de meest prominente beeldhouwers van na de Tweede Wereldoorlog laat een scala aan werken na. Zo staat zijn Tentenproject in de tuin van het Kröller-Müller, zijn Armada in de Anningahof in Zwolle en exposeerde hij in de grote musea ter wereld.

23 januari