Amsterdam wil klimaatbeleid verscherpen om doelen 2030 te halen

Volledig scherm Energiecentrale Vattenfall, met op de voorgrond het bedrijventerrein van Zaandam. © Kim van Dam/ANP

Dat zei wethouder Zita Pels tijdens de raadsvergadering woensdag op vragen van raadslid Judith Krom (Partij voor de Dieren). Krom wees de wethouder op de brandbrief over het klimaatbeleid van Amsterdam die inmiddels door ruim duizend ambtenaren is ondertekend.

In het coalitieakkoord staat dat Amsterdam de CO 2 -uitstoot met 60 procent wil verminderen vóór 2030, maar Amsterdam ligt achter op schema. In een optimistisch scenario wordt de 42 procent bereikt in 2030, bleek uit onderzoek van adviesbureau CE Delft in maart. Krom vroeg zich dan ook af of het college de ambities en uitvoering van het klimaatbeleid verder gaat opschroeven.

Pels herhaalde dat ze achter de brandbrief van de ambtenaren staat en deze ziet als ondersteuning. “We schrokken allemaal van de uitspraak van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat we op de snelweg zitten naar de klimaathel met de voeten nog vol op het gaspedaal. Dat is iets dat we steeds meer gezamenlijk gaan voelen.”

Op de vraag wat zij daar als verantwoordelijkheid wethouder aan gaat doen, liet ze geen misverstand bestaan. “Het komt de komende jaren echt aan op uitvoeren, uitvoeren en uitvoeren. Niet nog meer stukken, niet een vergezicht, maar uitvoeren wat we al hebben bedacht en daarin versnellen.”

Tipje van de sluier

Krom kreeg geen antwoord op de vraag of er indicatoren en meetinstrumenten komen voor het duurzaamheidsbeleid. Wel zei Pels dat ze begin volgend jaar met een brief komt waarin duidelijk moet worden hoe Amsterdam de 60 procent CO 2 -reductie haalt. Ze wilde alvast een ‘tipje van de sluier’ oplichten. Naast de versnelling moet elke directie binnen de gemeente – van economische zaken, tot sport tot onderwijs – een eigen duurzaamheidsopdracht krijgen.

Pels wil dat elke ambtenaar vanuit het eigen dossier gaat meedenken over het klimaatbeleid: “Het is niet aan de 150 ambtenaren van duurzaamheid om de gehele organisatie te verduurzamen. Ik hoop dat straks alle 15.000 ambtenaren van Amsterdam klimaatambtenaren zijn. Dat hebben we nodig om die transitie door te gaan.”

Raadslid Zeeger Ernsting (GroenLinks) vond het goed dat er per direct aandacht naar uitgaat, maar wilde weten hoe de raad zijn controlerende taak kan uitvoeren. Al langer blijkt immers dat dit op het gebied van duurzaamheid ingewikkeld ligt. Pels zei dat afstemming nodig is. “Een droom van mij is dat bij de volgende klimaatcijfers elke wethouder kan vertellen hoe het gaat met duurzaamheid binnen de eigen portefeuille. Dat vraagt ook iets van u als raad, dus daar moeten we het gesprek over aangaan.”