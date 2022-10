Amsterdam wil snel nieuwe vestigingen flitsbezorgers op industrieterreinen toestaan

Het stadsbestuur van Amsterdam wil op korte termijn nieuwe vestigingen van flitsbezorgers toestaan op industrieterreinen. Nu is elke uitbreiding in de stad verboden, maar een voorstel om industrieterreinen uit te zonderen, wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gemeente trapte op 27 januari van dit jaar hard op de rem om de onstuimige groei van flitsbezorgers tegen te gaan en tijd te kopen om een specifiek bestemmingsplan voor de nieuwe sector te maken. In het geheim stemde de gemeenteraad destijds in met het voorstel van toenmalig wethouder Marieke van Doorninck om een jaar lang geen nieuwe darkstores toe te staan, omdat men bang was dat de bedrijven nog snel nieuwe panden zouden huren.

Nu, bijna tien maanden later, hangt de vlag er heel anders bij. Het paraplubestemmingsplan voor flitsbezorgers is zo goed als af en ligt binnenkort ter inzage op de Stopera. Het plan kort samengevat: er mogen in de toekomst alleen nog darkstores geopend worden door flitsbezorgers op industrieterreinen en bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Woongebieden zijn helemaal uitgesloten.

Met het nieuwe bestemmingsplan in de hand lukte het de gemeente inmiddels zelfs om meerdere darkstores te sluiten, omdat ze niet aan de huidige bestemmingsplannen voldoen en er geen kans op legalisering is. Ook speelde daarbij mee dat veel darkstores overlast veroorzaken voor omwonenden en niet onder de noemer detailhandel vallen.

De bedrijfstak tegemoetkomen

Inmiddels lijkt ook bij de flitsbezorgers zelf doorgedrongen dat de juridische strijd lastig te winnen is – zelfs als darkstores worden omgebouwd tot supermarkten – en er in de toekomst waarschijnlijk enkel nog nieuwe vestigingen geopend kunnen worden op industrieterreinen. Het college wil daarom de bedrijfstak tegemoetkomen en alvast nieuwe darkstores op industrieterreinen toestaan.

‘Het college vindt dit redelijk, gezien het aantal sluitingen en de verwachte beperkte mogelijkheid tot legalisering van de huidige vestigingen,’ schrijft het stadsbestuur in een persbericht. Idee is ook dat de flitsbezorgers daarmee huidige darkstores naar industrieterreinen kunnen verplaatsen om zo juridisch getouwtrek bij huidige vestigingen te voorkomen.

“Flitsbezorging vanuit darkstores is een economische activiteit die enorm in opmars is, maar in een woonwijk lastig inpasbaar,” zegt wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening). “De rechter heeft nu meermaals de gemeente in het gelijk gesteld om vanwege deze reden vestigingen te sluiten. Op bedrijventerreinen zouden deze vestigingen onder voorwaarden wel inpasbaar zijn. Met dit besluit maken we het mogelijk dat deze bedrijven vanuit woonwijken naar bedrijventerreinen verplaatsen. Zo houden we wijken leefbaar en kunnen Amsterdammers die dat willen hun boodschappen laten bezorgen.”

Gevaarlijk voor bezorgers

Een woordvoerder van Gorillas noemt het voorstel van het college ‘positief, omdat het vergunningsproces straks meer duidelijkheid biedt dan voorheen’. Toch vindt de flitsbezorger het jammer dat er straks nog altijd ‘weinig tot geen ruimte is om zich te vestigen in gemengde woon-werkgebieden en lijken bedrijventerreinen alleen in beperkte gevallen mogelijk’. Gorillas vindt dat ‘onwenselijk’ voor zijn klanten, maar ook gevaarlijk voor zijn bezorgers die zich dan veel meer tussen gemotoriseerd vrachtverkeer moeten mengen.

Wel zegt Gorillas ‘naar aanleiding van dit voorstel de dialoog verder te voeren, om tot goede regels te komen waar de buurt, onze klanten, onze werknemers en andere betrokkenen zoveel mogelijk bij gebaat zijn’.