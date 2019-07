Amsterdam wil start van Tour de France in 2025

Volledig scherm Tourstart bij het Olympisch Stadion in 1954. © Ben van Meerendonk / AHF

De droom van een Grand Départ, de startetappe van de Tour de France, vanuit Amsterdam staat in een initiatiefvoorstel dat GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong dinsdag indient. De Tour wordt jaarlijks in de maand juli verreden en is een van de grootste sportevenementen ter wereld.

De wielerwedstrijd vertrekt om het jaar vanuit een buitenlandse stad, in de andere jaren is een Franse plaats het decor van de Tourstart.

Volgens De Jong zijn er al plannen om het Amsterdamse jubileumjaar 2025 op te luisteren met een groot sportevenement. Over de invulling daarvan is nog geen beslissing genomen, wat GroenLinks, PvdA en D66 betreft wordt dat dus de start van de Tour.

“Wielrennen is een brede volkssport waar veel Amsterdammers van kunnen genieten,” zegt De Jong. “Bovendien mogen we onszelf wel weer eens wat meer op de kaart zetten als fietsstad. Amsterdam was de fietshoofdstad van de wereld, maar inmiddels worden we voorbijgestreefd door Utrecht en Kopenhagen.” D66-raadslid Reinier van Dantzig is eveneens enthousiast: “De Tourstart zet Amsterdam op de kaart als stad waar leuke dingen gebeuren.” Zijn PvdA-collega Sofyan Mbarki sluit zich daarbij aan. “Een evenement als dit kan ook als vliegwiel fungeren in de ambities om de stad vitaler en gezonder te maken,” aldus het raadslid.

Eindigen in Rotterdam

Wielrennen lijkt de laatste jaren aan populariteit te winnen in Amsterdam. Diverse oude wielerrondes werden recentelijk in ere hersteld: de Ronde van de Orteliusstraat, de Ronde van de Westerstraat en de Ronde van het Purmerplein zijn nieuw leven ingeblazen. Daar staat tegenover dat de Zesdaagse van Amsterdam in 2017 ter ziele is gegaan wegens een gebrek aan (commerciële) belangstelling.

Ook de gemeente Rotterdam heeft 2025 op het oog als mogelijke editie om het Grand Départ opnieuw te organiseren, na het succes in 2010. Afgelopen weekend was burgemeester Ahmed Aboutaleb in Brussel om tijdens de Tourstart te lobbyen voor zijn stad.

Raadslid De Jong hoopt dat Amsterdam en Rotterdam samen kunnen optrekken. “Het zou zonde zijn als we niet samenwerken, een gezamenlijk bid zou mooi zijn. Maar vanwege het jubileum is een ander jaar voor Amsterdam wat mij betreft geen optie.”

De Jong denkt bijvoorbeeld aan een etappe die van start gaat in Amsterdam en eindigt in Rotterdam – maar dan wel via een omweg, om aan een redelijk aantal kilometers te komen.

In 2015 was Utrecht de laatste Nederlandse stad die het Grand Départ heeft georganiseerd. Volgens burgemeester Jan van Zanen heeft het project 18 miljoen euro gekost, bijeengebracht door de gemeente, het rijk en het bedrijfsleven, en stond hier 25 miljoen euro aan economische baten tegenover.

Steun VVD gewenst

GroenLinks, D66 en de PvdA hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad. Steun van coalitiepartner SP is onzeker; die partij vindt Amsterdam al snel te druk of het evenement te duur. Er wordt gerekend op steun van oppositiepartij VVD. In 2018 stond in haar verkiezingsprogramma dat Amsterdam elk jaar een groot sportevenement moet organiseren.