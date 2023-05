Amsterdam wil strengere regels voor containerwoningen na brand Riekerhaven

Nieuws Psycholo­gisch onderzoek naar verdachte brandstich­ting Riekerha­ven: ‘Hij was ongelukkig in zijn woning’

Mohamad S. (27), die ervan verdacht wordt brand te hebben gesticht in Startblok Riekerhaven in Nieuw-West, moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgens justitie is er sprake van ‘problematiek in persoonlijkheid’.