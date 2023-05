Amsterdam wil tijdelijke nachtclub in nu nog nutteloze tunnel bij Johan Cruijff Arena

reus van amsterdam Lange Appie was 2 meter 42 en had schoenmaat 65: ‘Overal zal de nieuwsgie­rig­heid ontbranden’

In de historische roman De reus van Amsterdam vertelt schrijver Tanya Commandeur het verhaal van Albert Kramer, met zijn 2 meter 42 de langste Nederlander ooit. Hoewel hij schoenmaat 65 had, heeft hij maar weinig sporen achtergelaten in de stad.