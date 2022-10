Amsterdam zet plan Meervaart in Sloterplas door, locatie tegen oever moet criticasters de mond snoeren

NieuwsHet Amsterdamse college zet de flink bekritiseerde plannen voor een nieuw theater de Meervaart in de Sloterplas door. Met een nieuwe voorkeurslocatie in de plas hopen ze kritiek over beschermd groen en beperkt uitzicht weg te nemen.

Volledig scherm De voorkeurslocatie van het college: door de Meervaart in de hoek tégen de oever te plaatsen – in plaats van op een los schiereiland – denkt de gemeente zo min mogelijk het uitzicht over de Sloterplas weg te nemen en geen beschermd groen aan te tasten. © Concept Stedenbouwkundigplan Osdorpplein

Dat blijkt uit het concept stedenbouwkundig plan voor de vernieuwing van stadscentrum Osdorpplein in Nieuw-West, dat maandag openbaar is gemaakt. Daarin staan drie opties ingetekend voor de nieuwbouw van theater de Meervaart. De voorkeurslocatie is aan de zuidwestoever van de plas, op de hoek van Lelylaan en Meer en Vaart.

De nieuwe Meervaart moet een iconisch theater worden van maximaal dertig meter hoog met groene daken en dakterrassen en beneden een steiger aan het water. Daarnaast worden de oevers waar het gebouw aan grenst omgebouwd tot wandelpromenade en is het idee om af en toe een voorstelling op de oever te spelen. Een definitief ontwerp is er nog niet, er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld een inpandige fietsenstalling.

De bouw in de Sloterplas is onder meer omstreden omdat deze nu nog een oase van rust is, met weidse uitzichten. Veel oevers zijn onderdeel van de hoofdgroenstructuur. Daarnaast wil het stadsbestuur grote delen van de Sloterplas die dat nu nog niet zijn, de komende jaren beschermd groen maken en loopt er een aanvraag om de oevers beschermd stadsgezicht te maken.

Project met krassen

De nieuwbouw rond de Meervaart is een project met krassen. Bewoners en stadsdeelpolitici voelden zich in 2020 totaal overvallen toen zonder overleg bekend werd dat het stadscollege de nieuwbouw van de oude Meervaart in de Sloterplas wilde plaatsen.

Eerder hadden bewoners namelijk twee andere opties voorgeschoteld gekregen: nieuwbouw op de huidige landlocatie of in de hoek – op land – bij de Cornelis Lelylaan. Deze locaties waren volgens de gemeente echter niet haalbaar.

Wethouder Touria Meliani (Kunst & Cultuur) beloofde vervolgens dat er zonder draagvlak geen Meervaart in de Sloterplas zou komen, maar het inspraakproces dat volgde vergrootte de polarisatie tussen bewoners en gemeente.

Een daarna uitgevoerd draagvlakonderzoek liet zien dat er evenveel voor- als tegenstanders in de buurt zijn voor de locatie in het water. Tegenstanders van bouwen in de Sloterplas hekelden het onderzoek en constateerden, mede op basis van na een WOB-verzoek vrijgekomen documenten, dat de gemeente bij de inspraak teveel heeft gestuurd op een vooraf bedachte uitkomst.

Binnen deze context stemde vorig jaar een krappe meerderheid van de gemeenteraad opnieuw in met de bouw in de Sloterplas. Realistische alternatieven zagen coalitiepartijen niet, bewoners hadden geen duidelijke voorkeur en ondernemers zijn enthousiast.

Komst hotel ‘financieel noodzakelijk’

Met de nieuwe voorkeurslocatie hoopt de gemeente nu veel kritiek weg te nemen. Door de Meervaart in de hoek tégen de oever te plaatsen – in plaats van op een los schiereiland – denkt de gemeente zo min mogelijk het uitzicht over de Sloterplas weg te nemen en geen beschermd groen aan te tasten.

Tegelijkertijd gaat het college tegen de gemeenteraad in met het doorzetten van de komst van een hotel in het oude gebouw van de Meervaart. Eerder werd namelijk een motie aangenomen om het hotel op die plek te schrappen.

Volgens wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) is de komst van het hotel financieel noodzakelijk om andere maatschappelijke investeringen in het gebied mogelijk te maken. Ook de plannen voor zes hoge woontorens in de hoeken van het gebied blijven intact.

De plannen voor de Meervaart zijn onderdeel van een volgende fase van de grotere gebiedsontwikkeling rond het Osdorpplein. Het gebied moet een stadscentrum worden van Nieuw-West, dat de komende vier jaar met zo’n 40.000 bewoners groeit. De komende tien jaar wordt gemikt op zo’n duizend extra woningen, waarvan 40 procent sociale huur.

Kosten onbekend

De hele gebiedsontwikkeling rond het Osdorpplein kent een tekort van 20 miljoen euro in de komende tien jaar, en nog eens 20 miljoen euro de jaren erna. De precieze uitwerking van de nieuwbouw van de Meervaart en bijbehorende kosten volgt later. Eerder werd het totale kostenplaatje voor een Meervaart in de Sloterplas geschat op zo’n 100 miljoen euro.

De nieuwbouw van de Meervaart is dan ook onderdeel van de gesprekken rond de Voorjaarsnota, waar alle geplande investeringen – door dreigende financiële tekorten – opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe Meervaart eind 2029 worden opgeleverd. De plannen voor het hele gebied zijn nu zes weken open voor inspraak en er komen informatiemarkten. Daarna is het aan de gemeenteraad om te beslissen.

