Amsterdam zet slagbomen Weesperstraat bij knip open wegens storm Poly

Nieuws Kinderdag­ver­blijf uit De Pijp neemt twee vestigin­gen over van in opspraak geraakte concurrent

Twee vestigingen van de ondermaatse Robinson Kinderopvang in Amsterdam zijn per 1 juli overgenomen door Kindercentrum De Boefjes, een kinderdagverblijf uit De Pijp. ‘In de twee nieuwe vestigingen willen we dezelfde kwaliteit leveren als we al jaren doen in Govert Flinckstraat,’ zegt de nieuwe eigenaar Vlad Lepinzan.