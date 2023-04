Amsterdammer (20) opgepakt voor overval op oud-coureur Robert Doornbos

Almelose Daan (24) leeft zijn droom met miljoenen streams op Spotify: ‘Fokke Simons neemt het leven niet zo serieus’

Een Almelose jongen die zijn droom leeft als lid van een landelijk bekende band met een hit in de Top 40: als onderdeel van Fokke Simons, zingt en entertaint Daan Damink (24) het dak eraf op verschillende feesten. Wat hem en zijn bandmaten naar de top bracht? Ze ‘kraakten de muziekcode’. „Uniek zijn is essentieel in deze tijd.”