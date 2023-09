Amsterdammer (24) zwaargewond bij steekincident na ruzie op festival

Kickboks­trai­ner Mike Passenier: ‘Badr Hari heeft me wereldbe­roemd gemaakt’

Mike Passenier is de trainer van kickbokser Badr Hari, die zaterdag in de ring staat. Beiden komen uit Amsterdam-Oost. ,,Het maakt niet uit of hij wint of verliest. Het maakt ook niet uit of je hem mag of niet: je gaat toch kijken.”