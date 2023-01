Amsterdammer Glenn is slaapcoach: 'Je kunt écht leren om beter te slapen en dit is hoe'

Aantal Nederland­se gebruikers deelauto-aanbieder SHARE NOW stijgt snel

Het rijden met deelauto’s wordt snel populairder. Het aantal Nederlandse klanten van aanbieder SHARE NOW, naar eigen zeggen marktleider in Europa, is het afgelopen jaar met een derde gestegen. De in Berlijn gevestigde onderneming is in ons land actief in Amsterdam en zag haar auto’s daar de helft meer kilometers maken dan een jaar eerder.

