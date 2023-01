Amsterdammer krijgt celstraf voor jarenlang misbruik eigen minderjarige dochter

Zo snel als zangeres Naaz (24) kwam, zo rap verdween ze weer: ‘Ben financieel, geestelijk en fysiek misbruikt’

Bijna drie jaar was Naaz Mohammad (24) van het muziektoneel verdwenen. Maar ze is terug met een nieuw album en een show vrijdag in Koninklijk Theater Carré. Waar was de talentvolle zangeres, die gold als ‘s lands grootste poptalent? ,,Ik ben financieel, geestelijk en fysiek misbruikt.”

20:26