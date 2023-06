Amsterdammer opgepakt om explosie Heemskerk die leidde tot ravage

Nieuws Moeder van op festival doodgesto­ken Jimmy Schepers (21): ‘Al mijn kinderen ga ik ouder zien worden, behalve hem’

In Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht besteed aan de Amsterdamse Jimmy Schepers, die op 28 mei werd doodgestoken op festival Solid Grooves. In de aflevering zijn niet eerder vertoonde beelden te zien van een vermoedelijk al gestoken Jimmy, die wegrent.