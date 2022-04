Amsterdammer opgepakt voor invoer van cocaïne via Schiphol

Nieuws Omtzigt stelt Kamervra­gen over ontvoerde Insiya vlak voor staatsbe­zoek president India

Pieter Omtzigt heeft Kamervragen gesteld over de in 2016 ontvoerde Insiya. Haar vader Shehzad Hemani liet zijn dochter in 2016 ontvoeren en nam haar tegen de wil van haar moeder mee naar India, waar ze nog altijd verblijft. De vragen komen op een precair moment: volgende week ontvangt Nederland de Indiase president.

