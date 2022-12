Amsterdammers besparen 8 procent op gasverbruik, reductie fors bij oude huizen

NieuwsVanwege de torenhoge energieprijzen verbruiken huishoudens in de Amsterdamse regio zo’n 8 procent minder aardgas dan vorig jaar. Volgens nieuw onderzoek blijkt het bouwjaar van de woningen van grote invloed, zoals het ook een rol speelt als bewoners op leeftijd zijn of een uitkering hebben.

Volledig scherm © ROB ENGELAAR/ANP

Vanaf het moment dat eind vorig jaar de gasprijzen opliepen, gingen huishoudens in en om Amsterdam meteen minder stoken, zo blijkt uit een analyse van het gemeentelijk statistiekbureau O&S. Dat suggereert al dat ze in de loop van het jaar meer zijn gaan besparen, omdat de energierekening steeds hoger uitviel.

Uit het onderzoek blijkt verder dat huishoudens meer bespaarden naarmate hun woning ouder was of een slechter energielabel had. In woningen met energielabel A, B of C liep het energieverbruik gemiddeld zo’n 7,5 procent terug. In woonblokken met slechtere energielabels was de reductie het sterkst met een kleine 10 procent minder gasverbruik dan in 2021.

Slechter geïsoleerd

Het is een bekend verschijnsel dat in oudere huizen en in woningen met een lager energielabel meer gas wordt verstookt. Voor allebei geldt dat ze doorgaans slechter geïsoleerd zijn. Uit de O&S-cijfers blijkt nog maar eens dat in huizen van na 2000 tot de helft minder gas wordt verbruikt dan in vooroorlogse woningen.

De onderzoekers hebben verder bekeken of ouderdom van bewoners en hun financiële mogelijkheden een rol spelen. Hiervan is de invloed veel kleiner. Naarmate binnen woonblokken het aandeel 65-plussers hoger uitvalt, wordt ietsje meer bespaard. In buurten waar veel bewoners een uitkering hebben, loopt het energieverbruik juist wat minder terug dan gemiddeld.

Uitkering

De verschillen zijn ‘subtiel’, zoals O&S-onderzoeker Joris Klingen het noemt, en daarom moeilijk te duiden. In buurten waar minstens 20 procent van de bewoners een uitkering heeft, zal minder ruimte zijn om te investeren in besparende maatregelen. Een andere mogelijkheid is dat ze de kachel al weinig gebruikten voordat de energieprijzen door het dak gingen.

O&S kon voor de analyse putten uit cijfers van netbeheerder Liander. Die leverde tot op het niveau van huizenblokken gegevens aan over het gasverbruik in de ‘Metropoolregio’ rond Amsterdam. Die cijfers zijn dan weer niet geschikt om buurten met elkaar te vergelijken. Vooral in Amsterdam worden ze sterk beïnvloed door de vele bedrijven die net als huishoudens een kleinverbruikersaansluiting hebben.

Landsmeer bespaarde het meest

Uit andere O&S-cijfers bleek laatst al dat binnen de regio grote verschillen bestaan tussen gemeenten, ook weer door de ouderdom en de grootte van woningen. Zo liep in Almere het gasverbruik met een daling van 8,1 procent het minste terug. Dat de huizen daar relatief nieuw zijn, moet de verklaring zijn. In Amsterdam is 9,6 procent minder gas verstookt dan in de jaren daarvoor, terwijl de besparing in Landsmeer het grootst was met 13,5 procent.

Voor heel Nederland registreerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een teruggang van maar liefst 25 procent voor het gasverbruik in de eerste helft van 2022. Ook die werd toegeschreven aan de hoge gasprijs, maar dan vooral door besparingen bij de industrie (30 procent) en elektriciteitscentrales (-28 procent). Huishoudens verbruikten volgens het CBS 16 procent minder aardgas.

Weersinvloeden

Het verschil met de O&S-cijfers over Amsterdam en omstreken wordt grotendeels verklaard doordat het bij de gegevens van Liander gaat om prognoses voor heel 2022 die bovendien zijn gecorrigeerd voor weersinvloeden. In de CBS-cijfers vallen de besparingen door huishoudens extra hoog uit doordat het milde voorjaar van 2022 wordt afgezet tegen dat van 2021 met een ronduit koude aprilmaand en ijspret in februari.

Het is juist de bedoeling van O&S om zoveel mogelijk de structurele besparingen in kaart te brengen. De Europese Unie wil dat het gasverbruik deze winter minstens 15 procent omlaag gaat. Dat streefcijfer is voor Amsterdam begin dit jaar ook genoemd door toenmalig wethouder Marieke van Doorninck toen zij na de Russische inval in Oekraïne bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties bijeen riep om snel meer gas te besparen. Van het Nederlandse gasverbruik kwam immers zo’n 15 procent uit Rusland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.