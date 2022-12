Amsterdammers klagen steeds meer over afvaloverlast, Centrum spant kroon

NieuwsHet aantal meldingen over overlast in Amsterdam neemt flink toe. In 2021 kwamen 400.000 meldingen binnen bij de gemeente, tegenover 250.000 in 2019. De stijging komt bijna volledig voor rekening van klachten over afval.

Volledig scherm Afvalzakken op de Zeedijk. © ANP / Berlinda van Dam

Veruit de meeste klachten gaan over afval, op gepaste afstand gevolgd door verkeer. Waar het eerste kwartaal in 2019 bijna 20.000 meldingen over afvaloverlast binnenkwamen, was dit in het vierde kwartaal van 2021 ruim 45.000. De meldingen gingen met name over zwerfvuil, kapotte of volle afvalcontainers en grofvuil. Dat blijkt uit onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek in opdracht van de gemeente.

In elk stadsdeel stijgt het aantal klachten. Stadsdeel Centrum spant daarbij de kroon. Daar worden de meeste meldingen gedaan, zowel absoluut als per inwoner als per vierkante kilometer. Dat geldt met name voor de buurten de Wallen, Jordaan, Rembrandtplein en Leidseplein. In Zuidoost, Nieuw-West en vooral Weesp klagen relatief weinig Amsterdammers.

De toename van het aantal meldingen kan deels worden verklaard door de daadwerkelijke hoeveelheid afval op straat en deels door hoe Amsterdammers hun buurt waarderen.

Drukte

Een andere verklaring voor het verschil tussen stadsdelen is de drukte en het aandeel hoogopgeleiden in de buurt. Voor overlastmeldingen geldt: hoe meer bezoekers en hoogopgeleiden des te meer klachten over overlast. Een groot aandeel koopwoningen in een buurt dempt het aantal meldingen juist, net als een hogere bevolkingsdichtheid. Ook vertrouwen in hoe klachten worden afgehandeld, verlaagt de meldingsbereidheid.

Uit gesprekken met Amsterdammers blijkt dat taalbeheersing en digitale vaardigheden een struikelblok kunnen vormen voor de bereidheid tot melden. Ook zou niet iedereen weten waar gemeld kan worden. Volgens de onderzoekers zou een app om overlast te melden een geschikt middel zijn om de bereidheid daartoe te vergtoten.

Amsterdammers willen daarnaast dat de gemeente zichtbaarder is om bewoners te helpen bij het melden van overlast. Nu ontbreekt het vaak aan een contactpersoon in de wijk, aldus de onderzoekers.