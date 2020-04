Amsterdams FvD-raadslid Anton van Schijndel uit fractie gezet

Raadslid Anton van Schijndel is door fractievoorzitter Annabel Nanninga uit de fractie van Forum voor Democratie in de Amsterdamse raad gezet. Van Schijndel behoudt zijn zetel en gaat tijdelijk zelfstandig verder.

Dat laat het raadslid donderdag weten. Volgens Van Schijndel ligt er een verschil van mening over de bestrijding van Covid-19 ten grondslag aan de breuk. Hij vindt dat Amsterdam zelfstandig veel meer had moeten doen om de virusuitbraak te bestrijden.

Maar volgens Van Schijndel kreeg hij te weinig ruimte om zijn standpunten naar voren te brengen, hij spreekt van ‘kadaverdiscipline’ in de fractie en vindt dat niet passen bij Forum. “Thierry Baudet is het beste dat de Nederlandse politiek de afgelopen honderd jaar is overkomen, ik blijf op hem stemmen. Mijn lidmaatschap heb ik opgezegd”, zegt Van Schijndel. Zolang de corona-uitbraak nog niet is beteugeld wil Van Schijndel niet terugtreden, dan zou hij zijn kiezers in de steek laten, zegt hij zelf.

Conflict

Volgens hem is met landelijke bestuursleden gesproken over het conflict dat hij met de rest van de fractie heeft, maar is daar geen oplossing uit voortgekomen.

Van Schijndel werd in 2018 in de gemeenteraad gekozen. Het boterde al langer niet tussen hem en FvD-raadsleden Nanninga en Kevin Kreuger. Zo stemde hij in januari tegen een voorstel van zijn partijgenoot Kreuger.