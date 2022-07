Amsterdamse agent zwaar bestraft voor meineed wegens liegen over klap in proces-verbaal

NieuwsEen Amsterdamse agent krijgt 180 uur werkstraf voor meineed en valsheid in geschrifte, plus een voorwaardelijk beroepsverbod voor twee jaar. Hij wordt gestraft omdat hij in een proces-verbaal gelogen heeft over een incident.

De agent had de iPhone uit de hand van een hinderlijk filmende omstander geslagen, maar vervolgens geverbaliseerd dat hij de persoon in kwestie alleen wees in welke richting hij moest vertrekken. Op het filmpje dat de omstander maakte is duidelijk te zien dat er geslagen wordt. De persoon deed aangifte van meineed en valsheid in geschrifte.

OM seponeerde zaak

Niettemin had het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte tegen de agent geseponeerd. De filmer begon een zogeheten artikel 12-procedure om zich over het sepot te beklagen. Het gerechtshof besliste in die procedure dat justitie de agent alsnog moest vervolgen.

De rechtbank velt nu een snoeihard vonnis.

Het incident gebeurde al op 16 mei 2019, op de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Als motoragent schreef Hans K. (61) een boete uit aan een taxichauffeur. Passant Samuel (26), die toegeeft dat hij had gedronken, had naar eigen zeggen het idee dat de boete onterecht was, filmde de agent van dichtbij en maakte vervelende opmerkingen. Hans K. haalde uit, de iPhone viel op de grond. De filmer raapte die op en maakte een opname van het nummerbord van de agent.

Toegesnelde agenten arresteerden de filmer omdat hij geen gehoor gaf aan het gebod te vertrekken. In een worsteling werd hem pepperspray in de ogen gespoten. Hij werd vervolgd voor wederspannigheid – zoals dat heet wanneer iemand zich met geweld verzet tegen een ambtenaar.

‘Ik gaf richting aan’

Hans K. schreef in zijn (onder ambtseed opgemaakt) proces -verbaal: ‘Ik heb hierop betrokkene gemaand te vertrekken. Daarbij gaf ik met mijn hand de richting van het vertrekken aan. Kennelijk heb ik daarbij de telefoon van betrokkene per ongeluk uit zijn handen gestoten dan wel geslagen’.

De officier van justitie had de rechtbank vrijspraak gevraagd voor de agent. Hoewel ‘op basis van het filmpje kan worden geconcludeerd dat de verdachte zodanig geïrriteerd was dat hij besloot een klap te geven en het proces-verbaal op dat punt dus valselijk is opgemaakt, kan de voorgeschiedenis tot een ander oordeel leiden’. En: ‘gelet op die voorgeschiedenis was de opzet van de verdachte er vanaf het begin op gericht de aangever (filmer) weg te krijgen, waardoor de opzet op de valsheid van de verklaring ontbreekt’.

Dat standpunt van de aanklager was in lijn met wat de advocaat van de agent aanvoerde. Zelf bleef die erbij dat hij het incident correct had beschreven.

De rechtbank stelt in het vonnis vast dat ‘op basis van het filmpje geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat de verdachte (de agent) de telefoon van de aangever uit zijn handen slaat, nu te zien is dat de verdachte met kracht uithaalt en de telefoon vervolgens op de grond valt. (..) De passage uit het proces-verbaal van de aanhouding is dan ook in strijd met de waarheid en dus onjuist’.

Agent loog opzettelijk

De rechtbank stelt vast dat de agent ‘opzettelijk’ loog. De agent heeft ‘tot doel gehad een andere voorstelling van zaken te geven dan zich in werkelijkheid heeft afgespeeld’.

Meineed door een agent is, net als het vals opmaken van een proces-verbaal, een zwaar vergrijp, omdat een door de politie ‘ambtsedig opgemaakt proces-verbaal’ in strafzaken als hard bewijs geldt.

De rechtbank: ‘Hij heeft met het op ambtseed opmaken van een een valse verklaring een ernstig misdrijf gepleegd, waardoor de goede procesorde in gevaar is gebracht en de rechtsgang kon worden belemmerd’.

Dat de filmer storend was, maakt de rechtbank niet uit. Het vonnis: ‘Hoewel in deze zaak sprake was van uiterst hinderlijk gedrag van de aangever, moest van de verdachte kunnen worden verwacht dat bewijsmateriaal overeenkomstig de waarheid werd opgemaakt. Met zijn handelen heeft de verdachte de integriteit van de politie geschaad. Het hele strafrechtsysteem is gebaseerd op de bewijskracht die toekomt aan een ambtsedig proces-verbaal’. Dat de agent nog steeds niet erkent dat hij fout zat, ‘doet de rechtbank vrezen voor herhaling’.

De agent had in maart 2022 van de kantonrechter ook al een boete en een rijontzegging van 42 dagen opgelegd gekregen vanwege een kennelijk forse snelheidsovertreding. Hij had die veroordeling niet aan de politieleiding gemeld. Nu gelast de rechtbank hem binnen twee weken na het onherroepelijk worden van het vonnis de politie wél schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn veroordeling. Zo niet, dan krijgt hij alsnog een beroepsverbod voor twee jaar.

‘OM hield agent hand boven hoofd’

Advocaat van de filmer Juriaan de Vries is tevreden met de uitspraak. “In deze zaak heeft het OM de politie zelfs op de zitting nog de hand boven het hoofd gehouden. Uiteindelijk moest ik hemel en aarde bewegen om het OM tot vervolging te dwingen, maar dat leidt dan wel tot dit knalharde oordeel van de rechtbank, in niet mis te verstane bewoordingen.”

De raadsman spreekt van ‘een overwinning voor de rechtsstaat en belangrijker nog, voor mijn cliënt’. “Laten we niet vergeten dat hij zonder de door hem gemaakte beelden hoogstwaarschijnlijk was veroordeeld, op basis van een meinedig en vals proces-verbaal. Dat is schokkend. Als het vertrouwen in een proces-verbaal wordt beschaamd, moet dat keihard worden afgestraft.”

De advocaat van Hans K. kon nog niet op het vonnis reageren.