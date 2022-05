Amsterdamse Bos kampt met achterstallig onderhoud en te weinig budget: ‘Structureel meer nodig’

Volledig scherm Het Amsterdamse Bos. © Nina Schollaardt

Het achterstallige onderhoud in het Amsterdamse bos is de afgelopen jaren flink opgelopen, schrijven wethouders Jakob Wedemeijer (SP) van Openbare Ruimte en Groen en Egbert de Vries (PvdA) van Verkeer, Water en Luchtkwaliteit in een brief aan de raad, waarin de stand van zaken van het bos wordt opgemaakt en plannen worden gedeeld om het populaire recreatiegebied in het zuidwesten van de stad weer op orde te krijgen.

Het bos wordt ‘intensief’ bezocht en ‘sinds de jaren tachtig is er geen extra structureel budget voor het beheer en onderhoud vrijgekomen, er is juist minder beschikbaar door verschillende ombuigingen (oftewel: bezuinigingen)’, constateren de bestuurders. Daarbij komt dat het budget voor het Amsterdamse Bos ‘kleiner is dan dat van Het Twiske en Spaarnwoude’. En in tegenstelling tot andere recreatiegebieden zijn de kosten voor het beheer en onderhoud ‘geheel voor rekening van Amsterdam’.

Er is voornamelijk onderhoud nodig aan ‘bruggen, paden en groen’, zegt een woordvoerder van de gemeente. Zo wordt de bodem van het bos bijvoorbeeld minder stevig door ‘vernatting en verdroging’ en leidt het afsterven van wortels ertoe dat bomen instabiel worden, met het risico dat ze omvallen bij harde wind. Om het water beter af te kunnen voeren zijn er baggerwerkzaamheden nodig.



Daarnaast is er het probleem van de boomziekte ‘essentaksterfte’. “Het gaat om bomen die midden in het bos staan, maar ook om bomen langs de paden en watergangen,” aldus de woordvoerder. Om te zorgen dat bezoekers geen essentak op hun hoofd krijgen, moeten de bomen gekapt worden. En er moeten nieuwe bomen geplant. Er wordt momenteel onderzocht wat verder nog aan onderhoud nodig is.



7 miljoen per jaar

In november van vorig jaar kwam er eenmalig 8 miljoen euro vrij voor het Amsterdamse Bos. Maar dat is niet genoeg, concluderen wethouders Wedemeijer en De Vries in hun brief aan de raad. Om het resterende achterstallig onderhoud te kunnen wegwerken en de ‘continuïteit van recreatie, sport en educatie te waarborgen’ is er structureel 7 miljoen op jaarbasis nodig. Dat budget kan stapsgewijs groeien, met 2030 als uiteindelijk streefjaar.

De verwachting is dat jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro kan worden verzameld op het park zelf. Naast het verhogen van de tarieven op evenementen kunnen inkomsten worden verhoogd door een parkeerheffing in te voeren of een geldbedrag te vragen voor auto's die het park bezoeken. Ook de eventuele verhuur van enkele vastgoedlocaties in het bos kan geld in de kas brengen. Maar dan blijft er nog steeds 6 miljoen over dat ergens anders vandaan gehaald moet worden.

Het dekkingsplan voor de begroting moet nog verder worden uitgewerkt, maar de eerste ideeën staan. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar mogelijkheden voor een nauwere samenwerking voor beheer en onderhoud met de provincie Noord-Holland, de gemeente Amstelveen en het Hoogheemraadschap Rijnland, het waterschap dat verantwoordelijk is voor de helft van de watergangen van het bos.

Daarnaast hoopt de gemeente extra geld voor het onderhoud te verdienen met een houtveiling. “De bomen die we moeten kappen, liggen allemaal in het Amsterdamse bos, er zijn er veel omgewaaid met storm. Dat zijn enorme stammen,” vertelt de woordvoerder van de gemeente. “Op 18 juni wordt hout uit het bos geveild, waarmee geïnteresseerden producten kunnen maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.