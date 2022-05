Amsterdamse crimineel Cömert E. (44), ‘Nino’, wéér vervolgd om wapens en witwassen

NieuwsJustitie vervolgt Cömert E. (44), in de Amsterdamse onderwereld bekend als ‘Nino’, opnieuw voor wapenhandel en witwassen. Hij kreeg in 2017 nog 5 jaar cel in de grote Amsterdamse wapenzaak 13Kipsaté, tegen hem en vier medeverdachten.

E. kreeg eerder 5 jaar in een zaak die verband hield met de liquidatie eind 2012 in de Staatsliedenbuurt.

E. moet woensdag voorkomen op een inleidende zitting in zijn nieuwe zaak voor de Amsterdamse rechtbank. Hij wordt verdacht van het van eind 2019 tot medio 2020 handelen in (vuur)wapens en munitie, en het witwassen van grote geldbedragen, voertuigen en exclusieve horloges.

Vijf jaar cel in 2017

De verdenkingen zijn voornamelijk gebaseerd op versleuteld berichtenverkeer uit de in beslag genomen servers van de onder criminelen populaire berichtenversleutelaar Sky ECC. Sinds de ontmanteling daarvan in 2021 putten de opsporingsdiensten daaruit een schat aan bewijs. Via een account dat de recherche aan Cömert E. koppelt zou openlijk over wapens zijn gecommuniceerd.

Justitie ziet hem al vele jaren als een professionele wapenhandelaar en beroepscrimineel. Het onderzoek 13Kipsaté, waarin ‘Nino’ 5 jaar cel kreeg opgelegd, was een zijpad in de grote zaak over de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt, waarbij in december 2012 twee twintigers met grof geweld waren geliquideerd en het eigenlijke doelwit met veel geluk was ontkomen.

In dat onderzoek was dna opgedoken van een man die de rechtbank zag als zakenpartner van E. Bovendien had een anonieme tipgever in dat liquidatieonderzoek gemeld dat Cömert E. ‘5 partijen van ongeveer 100 vuurwapens had verhandeld’.

In 13Kipsaté zag de Amsterdamse rechtbank uiteindelijk volop bewijs dat hij een bende leidde die op grote schaal in wapens handelde, met buurtcafé Wampie in de Wijttenbachstraat in Amsterdam-Oost als ‘kantoor’. Justitie had 7 jaar tegen hem geëist, maar de rechtbank vond 5 jaar voldoende.

‘Zaak opgetuigd vanwege reputatie’

De nieuwe zaak tegen E. is volgens zijn advocaat Arno Kloosterman ‘opgetuigd door het Openbaar Ministerie’ vanwege zijn reputatie als wapenhandelaar. “Het bewijs is veel te mager om van een serieuze zaak te spreken,” zegt Kloosterman. “De manier waarop justitie mijn cliënt identificeert als gebruiker van dat Sky-account deugt wat ons betreft niet. De rechtmatigheid van het hacken van de servers van Sky ECC wordt bestreden.”

Over het vermoede witwassen heeft E. ‘een uitgebreide verklaring afgelegd’. Kloosterman: “Hij handelt bewijsbaar als tussenpersoon in auto’s, met een startkapitaal dat hij ooit als schenking heeft gekregen. De verdenking is inmiddels gehalveerd omdat de dure schilderijen die hij zou hebben bezeten, allemaal replica’s betroffen, zoals in middels is vastgesteld.”