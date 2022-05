Amsterdamse haven krijgt er twee nieuwe biodieselfabrieken bij

Volledig scherm De Petroleumhaven in het Westelijk Havengebied. © ANP

Argent Energy maakt biodiesel uit organisch afval van plantaardige vetten, bijvoorbeeld uit restaurantkeukens en de inhoud van vetputten. De brandstof wordt gemaakt van een mengsel van fossiele diesel en afval. Daarmee is het een klimaatvriendelijk alternatief voor zwaar wegtransport en ander vervoer, waarbij elektrisch rijden geen optie is. Biobrandstoffen zijn daarom ook een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen van de Europese Commissie.

In de Amsterdamse haven produceert Argent Energy nu 100.000 ton biodiesel per jaar. Na de bouw van twee nieuwe fabrieken groeit de capaciteit binnen enkele jaren uit tot 540.000 ton.

Het bedrijf onderstreept dat het voor de biodiesel geen voedselgewassen gebruikt, wat hogere voedselprijzen en ontbossing in de hand kan werken. “We gebruiken geen grondstoffen die ook als voedsel of veevoer kunnen worden gebruikt,” zegt Erik Rietkerk, de Nederlandse topman van het Britse bedrijf.

Extra elektriciteit

De productielocatie in Amsterdam, in 2018 overgenomen van Simadan, wordt met afstand de grootste binnen het bedrijf, zegt Rietkerk. Door samen met het Amsterdamse havenbedrijf 20 miljoen euro te investeren in twee nieuwe kades liep Argent Energy vorig jaar al vooruit op de nieuwe fabrieken. Tot dat moment liepen nieuwe investeringen stuk op een tekort aan ruimte voor laden, lossen en diepgang. Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel het investeert in de nieuwe fabrieken.

Omdat Argent Energy de benodigde extra elektriciteit jaren geleden al aanvroeg bij netwerkbedrijf Liander ontloopt het bedrijf de capaciteitstekorten op het stroomnet. Voor verschillende bedrijven waren die reden om af te zien van een vestiging in de Amsterdamse haven, maar Argent Energy was er vroeg bij. Rietkerk: “Soms moet je geluk hebben in het leven.”

Voor eventuele verdere groei weet het bedrijf al wel dat het niet op het elektriciteitsnet kan terugvallen. Argent Energy broedt nog op mogelijkheden voor de productie van biokerosine in de Amsterdamse haven. Daarvoor is elektriciteit en warmte nodig. Het bedrijf is daarover in gesprek met afvalenergiebedrijf AEB dat denkt over de mogelijkheid van een stoomnet.