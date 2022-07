Amsterdamse horeca moet ‘coronaterrassen’ in de herfst weghalen

Volledig scherm Op de Nieuwmarkt en de Wallen werd de vergunning al eerder ingetrokken. © ANP / ANP

Burgemeester Femke Halsema laat vrijdag aan de gemeenteraad weten dat de horeca niet nog een periode de terrassen mag uitbreiden met extra stoelen en tafeltjes. Dat betekent dat ondernemers de extra ruimte die zij nu innemen op 1 november weer moeten inleveren.

De Amsterdamse horeca mocht na de eerste coronagolf in mei 2020 grotere terrassen neerzetten op bijvoorbeeld de stoep, parkeerplaatsen of het water. De reden was tweeledig: ondernemers konden zo meer gasten ontvangen en dus meer omzet draaien, en Amsterdammers konden buiten op veilige afstand een cafébezoekje plegen. De interesse was enorm: momenteel maken nog 902 cafés en restaurants in de stad gebruik van de regeling.

Drukte

Die terrasuitbreidingen werden viermaal opnieuw toegestaan — op de Nieuwmarkt en de Wallen na, waar het al snel te druk werd — maar dus geen vijfde keer.

Volgens Halsema is er vanwege het coronavirus afgeweken van bestaand beleid en de reguliere werkwijze, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. ‘De pandemie had tot gevolg dat de belangenafweging tijdelijk anders uitviel, ten faveure van ondernemers, en ook dat er geen integrale afweging is gemaakt ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte. Het was immers nog rustig op straat en op het water.’

Nu de pandemie minder ingrijpend is en het in de stad weer bijna net zo druk is als voorheen, moeten de belangenafwegingen over de grotere terrassen ‘zorgvuldiger en integraler’ worden gemaakt, zo schrijft de burgemeester.

Mogelijk toch permanent

Vorige maand ontstond er onrust omdat er een zinnetje in het coalitieakkoord stond over de uitgebreide terrassen: ‘waar het zonder overlast’ kon, mochten ze blijven. Amsterdammers tekenden een petitie om de tijdelijke vergunningen te laten opheffen (nu ruim 660 handtekeningen), de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad werd platgebeld door bewoners die overlast ervoeren en de terrassen subiet wilden zien vertrekken. Ook vonden bewoners het onterecht dat voorheen publieke ruimte ineens voor langere tijd commercieel mocht worden gebruikt.

Toch zal nog steeds worden onderzocht of de terrasuitbreidingen permanent kunnen worden, schrijft Halsema. ‘De stadsdelen zullen in overleg met het college, het initiatief nemen, waarna de betrokken ondernemers een aanvraag kunnen doen voor wijziging van hun exploitatievergunning op basis van de reguliere procedure (inclusief leges).’