Amsterdamse jongeren krijgen voorrang op jongerenwoning

Meer kans

Volgens de gemeente heeft iemand binding met Amsterdam als diegene zes jaar in de stad woont of dat in de afgelopen tien jaar heeft gedaan. Dus iemand die bijvoorbeeld geboren en getogen is in Amsterdam, en nog niet langer dan vier jaar ergens anders woont, heeft in dit scenario nog steeds binding met de stad. De gemeente haalt deze informatie uit de Basisregistratie Personen van Amsterdam. Jongeren krijgen de voorrang alleen op woningen die bij hun inkomen en ‘situatie’ passen.