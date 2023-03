Amsterdamse kinderombudsman vertrekt: ‘Een nieuwe frisse blik en aanpak is nodig’

NieuwsDe kinderombudsman en plaatsvervangend ombudsman van de metropoolregio Amsterdam, Anne Martien van der Does, neemt per 1 oktober afscheid. Ze maakt ruimte voor ‘een bevlogen opvolger die met nieuw elan en een eigentijdse visie het ombudswerk kan voortzetten’, schrijft ze aan de gemeenteraad.

Van der Does werd in 2015 de eerste gemeentelijke kinderombudsman van Amsterdam. Dat gebeurde in navolging van Rotterdam en Den Haag. Ze was een aanspreekpunt voor ouders en kinderen die er met de gemeente niet meer uitkwamen en vast kwamen te zitten tussen wal en schip.

In haar afscheidsbrief schrijft Van der Does dat er sinds haar aantreden in 2015 veel is gebeurd en dat de problemen rond jeugdzorg helaas groter zijn geworden. ‘Ik heb gezien, gehoord en geproefd hoe er lokaal, regionaal en landelijk dagelijks geworsteld wordt met de uitvoering van regels enerzijds en de behoefte aan maatwerk anderzijds. Ik zag organisaties samen, tegen en langs elkaar werken. Waarbij de intenties goed waren, maar kinderen uiteindelijk toch de dupe werden.’

In haar eerste jaarverslag in 2016 was de hoofdboodschap van Van der Does, die eerder kinderrechter was, direct duidelijk: de stem van het kind werd onvoldoende gehoord door hulpverleners en andere professionals. “Ga uit van de behoefte van het kind, niet van de behoefte van het systeem,” zei ze.

In de jaren erna zette ze zich verder in voor gezinnen die hun huis verloren, waar kinderen de dupe van werden, en tijdens corona steunde ze de oproep van de nationale kinderombudsman om kinderen die in onveilige thuissituaties leefden, toch naar school te laten gaan.

In haar Kinderrechtenscan van 2020 schreef ze dat ‘kinderrechten en de waarborging daarvan onderdeel moeten uitmaken van het dna van de gemeente’. Er werd volgens Van der Does nog ‘nog te veel beleid gemaakt en uitgevoerd zonder dat de belangen van kinderen een eerste overweging zijn’. Om dat blijvend onder de aandacht te blijven brengen van gemeenten en beleidsmakers is ‘een uitdaging waarvoor na acht jaar een nieuwe frisse blik en aanpak goed is’.

‘Voor mij is daarom het moment aangebroken om afscheid te nemen als gemeentelijke kinderombudsman en plaatsvervangend ombudsman. Ik wil graag ruimte maken voor een bevlogen opvolger die met nieuw elan en een eigentijdse visie op het ombudswerk ons werk kan voortzetten.’

Van der Does zegt haar werk als kinderrechter in Rotterdam weer verder op te pakken en hulp te blijven bieden bij verschillende Amsterdamse projecten, zoals de buurtrechter in Venserpolder en het Kinderbeestfeest.

