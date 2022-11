Amsterdamse Klimaatburgemeesters geven ‘persconferentie’ over klimaatcrisis

NieuwsTer gelegenheid van de nationale Klimaatweek organiseerden vijf Amsterdamse klimaatburgemeesters zaterdagmiddag een ‘persconferentie’ over de klimaat- en energiecrisis in de stad. Hun hoop is dat burgemeester Halsema het voortouw neemt bij de aanpak van de crises.

De persconferentie is een initiatief van de vijf zogenoemde Amsterdamse Klimaatburgemeesters van 2022-2023. Die rol heeft het Rijk ontworpen in het kader van de nationale Klimaatweek, voor mensen die zich op hun eigen manier ‘inzetten voor een beter klimaat’ en anderen ‘inspireren bewuster te leven en meer energie te besparen’.

Een van de Amsterdamse klimaatburgemeesters is Pauline Westendorp, oprichter van 02025 – een netwerk op het gebied van schone energie in de regio Amsterdam. Samen met vier anderen organiseert ze maandelijkse persconferenties over de klimaat- en energiecrisis in Amsterdam. Op die manier hopen ze meer aandacht te genereren voor de problemen waar Amsterdammers tegenaanlopen en burgers en bedrijven te helpen en inspireren om duurzamer te leven.

“Tijdens de persconferenties behandelen we onder andere hoe het gaat met de gasbesparing in Amsterdam, die moet tegen het einde van het jaar op vijftien procent zitten. We willen dan maandelijks de stand van zaken bespreken,” zegt Westendorp. “Ook bespreken we ‘goed nieuws’ op het gebied van verduurzaming en besparing, zoals een bedrijf dat gratis radiatorfolie weggeeft of het vijfhonderdste zonnepaneel in Weesp.”

Echte burgemeester

Door maandelijks te verschijnen hoopt de groep Klimaatburgemeesters de urgentie van het thema te onderstrepen. “Net als tijdens de coronacrisis houden we mensen zo op de hoogte en helpen we ze op weg om de slimste keuzes te maken. En geven we tips. Ga bijvoorbeeld op de koffie bij iemand met een hoge rekening en een laag budget en kijk wat je samen kan ondernemen om de energierekening te fixen.”

Een van de belangrijkste actiepunten van de groep is het aantrekken van de échte burgemeester. Westendorp: “Wij dragen deze boodschap uit namens alle Amsterdammers, maar het allermooiste zou natuurlijk zijn als onze eigen burgemeester zich bij ons zou aansluiten. Als voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam is zij de uitgelezen persoon om het voorbeeld te geven aan de rest van Nederland.”

Volgens Westendorp richt burgemeester Halsema zich vooralsnog vooral op kortetermijnveiligheid in de stad. “Dat is goed, maar we hopen dat ze ook gaat inzien hoe belangrijk langetermijnveiligheid is voor Amsterdam.”

Brandbrief

Westendorp verwijst ook naar de brandbrief die 800 ambtenaren deze week stuurden, waarvan de boodschap was dat de klimaatambities van de gemeente verder moeten reiken en de uitvoering niet goed genoeg is. “Het zou te gek zijn als ze ook de titel Klimaatburgemeester wil gaan dragen. Om initiatieven met snelheid uit te rollen is het ontzettend belangrijk dat de burgemeester uitspreekt: dit is een thema waar ik vierkant achter sta en dat ik steun.”

De Klimaatburgemeesters hebben een opname van de eerste persconferentie naar de burgemeester opgestuurd. Westendorp: “De hoop is natuurlijk dat ze er de volgende keer bij is.”

