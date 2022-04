Amsterdamse makelaars willen dat hun beroep beschermd is, om criminelen te weren

Van de ondervraagde makelaars was 65 procent het ‘helemaal eens’ met de stelling dat makelaar weer een beschermd beroep zou moeten worden, 13 procent was het daar ‘een beetje mee eens’.

Afgeschaft in 2001

In Amsterdam hamert de recherche al vele jaren op het gevaar dat criminelen makelaars en andere woningbemiddelaars misbruiken om aan woningen te komen waarin ze anoniem wonen, drugs, wapens of andere contrabande opslaan, drugs bewerken of illegale prostitutie of gokken faciliteren. Vastgoed kan ook worden gebruikt om misdaadwinsten wit te wassen – al is er onder deskundigen al jaren discussie over de mate waarin dit gebeurt.