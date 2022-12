Amsterdamse moskeeën roepen in vrijdaggebed op rellen te stoppen

Vanuit de moskeeën gingen er meer dan dertig mensen in Amsterdam de straat op om met de jongeren te praten. Toch liep het na de overwinning van Marokko op Spanje weer uit de hand op onder meer het Mercatorplein. Tien personen zijn aangehouden, van wie in ieder geval één persoon voor het gooien van vuurwerk richting de politie. “Je hebt een aantal stokers en de anderen doen mee,” zag El Fakiri met eigen ogen. “Eerst is het feest, iedereen is blij en er wordt gelachen en gedanst. Dan gooit er iemand vuurwerk en is het klaar. Het wordt verpest voor iedereen.”