Amsterdamse nachtclubs halen 30 duizend euro op voor Oekraïne

Nieuws Antifa hangt spandoek voor partijkan­toor Forum voor Democratie, twee dagen na bekladding

Tegenover het partijkantoor van Forum voor Democratie (FvD) in het centrum van Amsterdam is een spandoek opgehangen om te protesteren tegen de terugkeer van de partij in de gemeenteraad. Maandag werd het partijbureau al beklad. Dat was aanleiding om beveiligingscamera’s te plaatsen bij het kantoor.

16 maart