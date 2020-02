Amsterdamse noodkreet aan Rutte over lerarentekort

Bestuurder met 2000 lachgaspa­tro­nen: wél schuldig, invloed lachgas onzeker

14 februari Een 28-jarige man die in 2016 in Noord een verkeersongeval heeft veroorzaakt, is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Bijzonder: de man had tweeduizend lachgaspatronen in zijn auto.