Amsterdamse Piet Heintunnel dit jaar nog niet open

De heropening van de Piet Heintunnel in Amsterdam-Oost laat nog even op zich wachten. De tunnel, een belangrijke schakel tussen het centrum van Amsterdam en Zeeburgereiland, IJburg en de ringweg A10 (afrit S114), gaat dit jaar nog niet open. In de tweede week van januari komt er meer informatie over de openingsdatum, zo meldt wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad.