Amsterdamse politie komt met twee nieuwe teams voor aanpak plofkraken en explosies

Dat meldt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van De Telegraaf.

Amsterdam is de afgelopen weken gebukt gegaan onder een reeks aanslagen en explosies. In de afgelopen maand zijn er al vier plofkraken op pinautomaten geweest en ‘ging er om de paar dagen wel ergens in de stad een explosief af’, zegt de woordvoerder. De politie had al een aanpak tegen plofkraken en explosies, maar die is nu niet afdoende. “De veiligheid van de omwonenden en aanslagplegers is in gevaar. Dat is de hoofdreden dat deze bovenregionale dedicated teams zijn opgericht.”

Samenstelling van experts

De teams bestaan uit experts op verschillende gebieden, zoals wijkagenten, forensisch experts en digitaal en tactisch rechercheurs. Ze gaan de samenhang tussen verschillende incidenten onderzoeken. Het eerste team richt zich specifiek op plofkraken op pinautomaten, die bedoeld zijn om geld buit te maken. De woordvoerder benadrukt nog eens dat plofkraken ‘geen zin hebben.’ “Bij plofkraken zien we dat de buit nihil is en anders onbruikbaar is.”

Het tweede team onderzoekt ‘algemene explosies’, die vaak een ander doel dienen, zoals persoonlijke conflicten of het uitvechten van drugsvetes. “Maar dan moet wel helder zijn voor wie het explosief bedoeld was. Er zijn genoeg zaken waar dat heel helder is, bijvoorbeeld als het explosief door de brievenbus is gedaan. Dat is al duidelijker dan wanneer het op straat ontploft.”

Dat laatste gebeurde bij The Harbour Club op de Cruquiusweg in Oost en café In the City op het Kleine-Gartmanplantsoen in de binnenstad. Burgemeester Femke Halsema heeft besloten beide etablissementen, tot verbazing van de eigenaar van The Harbour Club, voor zes maanden te sluiten.

Zelfgemaakt

Begin deze maand bleek uit cijfers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) dat het gebruik van handgranaten bij aanslagen en pogingen hiertoe op panden en voertuigen lijkt af te nemen, terwijl het gebruik van zelfgemaakte explosieven toeneemt. De woordvoerder van de politie in Amsterdam herkent dit beeld. De speciaal geformeerde rechercheteams zullen onder meer onderzoek doen naar de herkomst van de gebruikte explosieven.

