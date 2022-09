Amsterdamse rechter: kakkerlak op vlag Israël beledigt Joden

Nieuws Fotograaf Jimmy Nelson vangt de Nederland­se identiteit in een groepspor­tret van zeshonderd mensen in kleder­dracht

Het Museumplein stroomde zaterdagmiddag vol met mensen in traditionele klederdracht. Jimmy Nelson maakte er een reusachtig groepsportret om de lancering van zijn nieuwe boek Between the Sea and the Sky te vieren. In het boek worden twintig Nederlandse gemeenschappen geportretteerd.

18 september