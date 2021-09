Amsterdamse slager op zoek naar klant die 1000 euro te veel heeft betaald

Nieuws Dabiz Muñoz beste chef ter wereld, Joris Bijdendijk van Amsterdam

16 september De Spaanse chef-kok Dabiz Muñoz van restaurant Diverxo is uitgeroepen tot de beste chef ter wereld. Hoogst genoteerde Amsterdammer bij The Best Chef 2021 is Joris Bijdendijk van Rijks op plek 46, een stijging van liefst 41 plekken.