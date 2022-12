Amsterdamse ‘sleutelspeler’ in ‘stashen’ van 2060 kilo cocaïne in dure flats wil vrijspraak

NieuwsDe Amsterdamse Marokkaan Mohamed L. (34) moet niet 10 jaar cel krijgen als sleutelspeler in het ‘stashen’ van 2060 kilo cocaïne in appartementen in Amsterdam en Den Haag, maar wordt vrijgesproken. Dat geldt ook voor het witwassen van 28.500 euro.

Volledig scherm © Ted Struwer

Volgens Mohamed L. en zijn advocaat Michel van Stratum hebben de recherche en de officieren van justitie een ‘kennelijk opzettelijk onjuist en onvolledig’ dossier opgesteld ‘om hem in een slecht daglicht te plaatsen’. “Hij moet kennelijk hangen. Zo ervaart L. dat,” zei Van Stratum donderdag in zijn pleidooi. Hij sprak van ‘tunnelvisie’.

Lees ook Justitie eist zeven tot tien jaar cel tegen Albanezen en Marokkanen in zaak rond opslag ruim twee ton coke

‘Puzzel niet compleet’

Samen met twee andere Amsterdamse Marokkanen en vier Albanezen staat L. terecht in het eerste deel van twee processen over de distributie van grote partijen cocaïne vanuit een loods in Voorschoten. Justitie wil straffen van 7 tot 10 jaar. Vijf andere verdachten komen in het tweede proces voor de rechter.

Een belangrijke telefoon lag volgens justitie in de alleen voor hem toegankelijke middenconsole van zijn taxi, waarin Mohamed L. op 4 november 2021 met enkele medeverdachten in Amsterdam-Zuidoost is aangehouden door een arrestatieteam. Volgens de verdediging lag de telefoon op een stoel en kan deze dus ook van een andere verdachte zijn geweest.

Ondanks uitvoerig onderzoek door de recherche ‘is de puzzel in het geval van Mohamed L. niet compleet’, betoogde Van Stratum namens een van de twee hoofdverdachten. De tweede verdachte tegen wie 10 jaar is geëist is Albanees Flabio D. (26), die de distributie van de partijen cocaïne in luxe Amsterdamse appartementen zou hebben gecoördineerd, maar dat eveneens ontkent.

Vermoede ontvoering

Mohamed L. kwam in beeld nadat een getuige aan het eind van de ochtend van 4 november 2021 de politie had gealarmeerd over een vermoede ontvoering in de parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Baden Powellweg in Osdorp. Gaandeweg bleek het niet om een ontvoering te gaan, maar om een poging van enkele gewapende jonge mannen om de verdachten van hun cocaïne te bestelen.

L. erkent wel dat hij in de Mini Cooper van zijn partner in de buurt was, maar ontkent een rol te hebben gespeeld bij het ‘stashen’ (opslaan) van drugs. Hij weerspreekt ook dat hij drie busjes regelde, waarmee de partijen cocaïne van Voorschoten naar Amsterdam werden gereden. Overigens is de 2060 kilo cocaïne, waarover allerlei tekstberichten tussen de verdachten gaan, niet aangetroffen. Volgens raadsman Van Stratum is daarom niet bewezen dat de zeven verdachten überhaupt met partijen cocaïne in de weer waren.

Als de rechtbank L. toch zou veroordelen, vindt de advocaat een veel lagere straf dan de ‘disproportioneel’ gevorderde straf van 10 jaar cel gepast.