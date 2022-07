Amsterdamse ‘sloepjongens’ trotseren Kanaal en varen in 60-jaar oud sloepje naar Londen

Volledig scherm Koen Aardewijn (34) en Michiel Heynen (34) in hun zestig jaar oude reddingssloep ‘General’. © -

Het Kanaal, de zeestraat tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, is een van de drukste zeeroutes ter wereld. Open boten maken daarom niet vaak de oversteek. En al helemaal geen sloepen. Maar dat hield de Amsterdamse ‘sloepjongens’ niet tegen. Zij wilden varen naar Londen, in hun zestig jaar oude reddingssloep.

‘Alles zat mee’

De tocht van Vlissingen naar het Engelse kustplaatsje Ramsgate kostte hen dik zestien uur, maar daarna zat het flink mee. De Theems is een getijdenrivier, zo vertelt Heynen, dus de invloed van eb en vloed is duidelijk merkbaar. De vrienden hadden erop gerekend vanaf Sheerness, bij de monding van de Theems, niet gelijk door te kunnen varen, maar bij aankomst bleek dat het getij mee zat. Ze konden meteen door en dat deden ze ook. In een kleine tien uur voeren ze met hun dieselmotortje naar Londen en bij het gouden licht van de ondergaande zon kwamen ze zaterdagavond aan bij de Tower Bridge. Het was een magisch moment.

“We hadden eigenlijk maar een nachtje in londen, want het plan was dat we drie dagen over de tocht zouden doen,” glundert Heynen. “Maar echt alles zat mee. Van het weer en het getij tot mijn werk.” De werkgever van Heynen, het Amsterdamse Rapid Circle uit Noord, sponsorde de tocht van de jongens en daar zijn ze erg dankbaar voor.

Glorie

“Veel mensen denken dat dit soort dingen niet mogelijk zijn,” aldus Heynen. “Maar op het moment dat je weet wat je doet, is alles mogelijk. Ik had er ook voor kunnen kiezen om latte macchiato’s te drinken in Amsterdam, maar in plaats daarvan zit ik hier.”

Hier is op zo’n 50 meter van de Tower Bridge genietend van een glas champagne. En dat hebben de sloepjongens wel verdiend. Wie de boot zestien jaar geleden zag, had niet geloofd dat ze er ooit het Kanaal mee zouden oversteken. De reddingssloep had zijn beste tijd gehad, maar met veel bloed, zweet en tranen herstelden Aardewijn en Heynen hun ‘General’ weer in oude glorie. Dat deden ze helemaal zelf, van het houtwerk eraf halen tot het zandstralen en schilderen.

Meer avonturen

Ze willen van hun Amsterdamse sloepje genieten nu het nog kan. Vanaf 2025 moeten alle boten in Amsterdam emissieloos zijn. Ze zullen hun dieselmotor moet omruilen voor een elektrische en dan zijn tochten als die van de vrienden niet meer mogelijk met een Amsterdams schip. “Dan wordt zelfs naar het Markermeer varen een uitdaging.”

Waar het volgende avontuur naartoe leidt? Daar zijn de dertigers nog niet helemaal over uit. Maandag vliegen ze terug naar Amsterdam, maar de sloep blijft achter in de haven van St. Katharine’s Docks. Eigenlijk zouden ze de sloep ophalen met de trailer, maar Aardewijn en Heynen hebben de smaak te pakken. Misschien dat ze over een maand terugvliegen en doorvaren naar Oxford. Maar de kans is groot dat de sloepjongens, net als de Engelandvaarders die hen inspireerden, hun tocht over het Kanaal voortzetten van Londen naar Duinkerke.

Volledig scherm Vlak voor zonsondergang arriveerden de ‘sloepjongens’ zaterdagavond in Londen. © -

