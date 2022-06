Amsterdamse tak Bij1 spreekt zich uit tegen voorzitterschap Rebekka Timmer

Vorige week besloot Jursica Mills te stoppen als voorzitter van Bij1 wegens ‘toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden’ binnen de partij. Mills was de enige tegenstander van Rebekka Timmer, in de race voor het landelijke voorzitterschap van Bij1 – waar leden zaterdag een beslissing over maken.

Met het terugtrekken van Mills lijkt Timmer die plek te kunnen bemachtigen, ondanks dat zij een negatief advies kreeg van de selectiecommissie. De commissie oordeelde dat Timmer, die tijdens de landelijke verkiezingen op plek 3 stond, zich meer bezighield met de visie van de partij dan met het bereiken van consensus. De commissie: ‘Rebekka lijkt weinig oog te hebben voor het volbrengen van de praktische, bestuurlijke taken die nodig zijn om Bij1 als organisatie draaiende te houden.’

Populariteitsstrijd

De Amsterdamse tak van Bij1 schrijft in een mail aan de leden dat zij zich ‘volledig’ achter het negatieve advies scharen. ‘Ongeacht Rebekka’s stevige inhoudelijke politieke kennis, vragen wij ons nog steeds af of en hoe zij haar medebestuursleden zal meenemen in de koers die zij voor ogen heeft, vooral op het moment dat hiervoor geen meerderheid binnen het bestuur aanwezig is.’

Het Amsterdamse bestuur vindt dat Timmers campagne voor het partijvoorzitterschap er niet een één is van ‘radicale liefde’. Timmer gebruikte ten onrechte foto’s met partijleider Sylvana Simons als campagnemateriaal, en verspreidt via sociale media veel foto’s. Haar wordt een ‘populariteitsstrijd’ verweten. ‘Zowel Jursica als de andere kandidaat-bestuursleden hebben deze voorsprong niet. En dat maakt dat het ongelijkwaardig en niet des Bij1 is.’

Onderzoek

Mills liet aan Het Parool weten ontstemd te zijn dat Timmer doorzet en was tevens teleurgesteld in Bij1. De Bij1-fractie in Utrecht riep bijvoorbeeld in een nieuwsbrief aan leden op om Timmer te steunen. Ook prominente Bij1-leden steunen haar op Twitter en Instagram. Mills: “Aanstootgevend. Als minder bekende leden een negatief advies krijgen, vinden ze dat oké. Maar bij Rebekka gaan mensen actie ondernemen.”

Het is al langer onrustig binnen Bij1. Quinsy Gario werd in juli 2021 uit de partij gezet, terwijl hij een paar maanden daarvoor nog als nummer twee de verkiezingen inging. Door het royement van Gario besloot de Haagse afdeling weer te breken met de landelijke Bij1. In Amsterdam ontstonden vorige maand twee kampen, waarna de partij even uit elkaar leek te vallen.

Het Amsterdamse bestuur erkent de crisis van de partij en schrijft dat de kwestie Timmer voor een ‘verdere tweedeling’ zorgt. Ze vragen om onafhankelijk onderzoek naar de bestuurs- en partijcultuur binnen Bij1.

Timmer laat in een reactie weten eerst met de leden te willen praten tijdens de ledenvergadering alvorens ze een officiële reactie geeft.