Amsterdamse zaalvoetbalclub zet beveiligers in om antisemitisme

De Joodse zaalvoetbalvereniging Maccabi uit Amsterdam zet sinds kort bij zogenoemde risicowedstrijden beveiligers in om antisemitisch geweld tegen spelers te voorkomen. Dat zegt voorzitter Victor Loonstein zaterdag in een gesprek met NRC .

De beveiliging is volgens Loonstein noodzakelijk omdat zijn spelers ‘zeer regelmatig’ te maken krijgen met antisemitische scheldpartijen. Het is volgens de voorzitter een kwestie van tijd tot die scheldpartijen overgaan in geweld. “Daar ben ik honderd procent van overtuigd,” zegt hij.

Wat de beveiliging precies inhoudt en hoe vaak deze wordt ingezet, wil Loonstein niet vertellen. De voorzitter zegt dat zijn club vaak melding heeft gedaan bij de KNVB, maar dat de voetbalbond daar weinig mee deed. “Met betrekking tot antisemitisme moet de KNVB nu echt de daad bij het woord gaan voegen. Als het misgaat, is de KNVB verantwoordelijk,” zegt Loonstein.

Eén klacht

Woordvoerder Jaap Paulsen van de KNVB zegt tegen Het Parool dat er in 2019 één klacht van Maccabi is binnen gekomen. “Je kunt dus niet zeggen dat ze ‘vaak melding’ doen. Op die ene klacht, die ging over een scheidsrechter die niet ingreep na antisemitisch gescheld, hebben wij actie ondernomen. De scheidsrechter mag niet meer fluiten bij wedstrijden van Maccabi.”

Volgens NRC stond de scheidsrechter echter afgelopen donderdag weer ingepland bij een wedstrijd van de zaalvoetbalclub. Paulsen: “Daar is nog geen melding van gedaan, dus wij hebben nog niet kunnen uitzoeken of en hoe dat gebeurd kan zijn.”

Paulsen noemt het ‘natuurlijk verschrikkelijk’ als spelers zich onveilig voelen op het veld en zich genoodzaakt zien beveiliging in te schakelen. “Ik heb begrepen dat ze mensen van de club zelf inzetten. Dat is niet ongebruikelijk, andere clubs noemen dat ‘stewards’. Clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het ordelijk laten verlopen van wedstrijden.” Hij stelt dat Maccabi melding moet blijven doen van incidenten. “Anders weten we het niet en kunnen we er ook niks mee.”

GeuzenMiddenmeer

Vrijdag kwam ook het nieuws naar buiten dat een 11-jarig Joods jongetje van voetbalclub GeuzenMiddenmeer uit de Watergraafsmeer door zijn jeugdtrainer is uitgescholden voor ‘kankerjood’. “Als er twee teams van de club tegen elkaar speelden, riep die trainer over het veld: ‘Laat dat Joodje er niet langs’ en ‘Laat dat Joodje niet scoren,’” vertelt Roos Elkerbout, de moeder van de 11-jarige Tobias.