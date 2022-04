Amsterdamse ziekenhuizen starten proef met online geboorteaangifte

Volledig scherm Met de nieuwe proef kunnen ouders via hun DigiD vanuit huis, of nog in het ziekenhuis, hun kind registreren. © Getty Images

Sinds mensenheugenis is het een gebruik in Nederland: na de geboorte moeten ouders hun kind aanmelden bij de burgerlijke stand. Een ouder, meestal de vader, doet aangifte in de gemeente waarin het kind is geboren, waarna een ambtenaar een geboorteakte meegeeft, het juridische bewijs van de geboorte. De gemeente Amsterdam is nu samen met twee ziekenhuizen een proef gestart waarbij het fysieke bezoek niet meer nodig is.

Het BovenIJ is samen met het OLVG het eerste ziekenhuis in Amsterdam dat online geboorteaangifte mogelijk maakt. Ouders kunnen dan via hun DigiD vanuit huis, of nog in het ziekenhuis, hun kind registreren. “We vinden het belangrijk dat het gezin vanaf het allereerste moment bij elkaar blijft,” legt klinisch verloskundige Saskia Tieken van het BovenIJ uit. “Door online geboorteaangifte mogelijk te maken, bied je ouders gemak en kunnen zij samen de geboorteaangifte doen.”

Voor ouders die het bezoekje aan de gemeente juist een bijzonder moment vinden, niet getreurd: geboorteaangifte doen bij het stadsloket blijft mogelijk. Binnen drie dagen na de bevalling moet de aangifte worden gedaan.

De proef met online geboorteaangifte duurt tot de zomer. Daarna is Amsterdam van plan de online geboorteaangifte verder uit te rollen. In sommige gemeenten, zoals Haarlemmermeer en Hoorn, is het al langer mogelijk om online geboorteaangifte te doen.

