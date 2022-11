Andreaspenning Amsterdam voor oprichter geheugenpoli migranten

Taalbarrière

De laatste jaren werkte Van Campen voor het OLVG, maar hij begon in 1997 in het Slotervaartziekenhuis. Hij zag daar dat de testen die werden gebruikt om dementie te diagnosticeren helemaal niet goed pasten bij de eerste generatie migranten uit niet-westerse landen. Er was een taalbarrière en bij testen waarbij mensen foto’s van objecten moesten onthouden, werden bepaalde voorwerpen niet herkend. Die mismatch vertroebelde de resultaten van het onderzoek.

Onlangs zei Van Campen daarover in deze krant: “De testen waren afgestemd op witte opgeleide Amerikaanse mensen, waardoor we te makkelijk – en soms onterecht – bij niet-westerse migranten de diagnose dementie stelden.”

Samen met psycholoog Miriam Goudsmit maakte hij er werk van: ze ontwikkelden de Cross Culturele Dementie screening (CCD), een test die de taal- en cultuurbarrière poogt te omzeilen. Inmiddels is de geheugenpoli een van de weinige plekken in het land waar het hele team gespecialiseerd is in deze patiëntenpopulatie, van geriater tot psycholoog en van ergotherapeut tot maatschappelijk werker. Ook worden er tolken ingehuurd en zijn de instructies voor de testen in zes verschillende talen ingesproken.