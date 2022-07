Andreaspenning voor Gert van Veen, oprichter festival Welcome to the Future

Festival Welcome to the Future dit jaar voor het laatst in Het Twiske

Gert Van Veen kreeg de penning uitgereikt op de mainstage van zijn eigen festival in Het Twiske, waar Welcome to the Future dit jaar voor de laatste keer plaatsvindt . De gemeenteraad van Landsmeer, de baas over het stukje land waar het festival wordt gehouden, wil geen festivals meer in het recreatiegebied.

Gert van Veen

Van Veen raakte in de roemruchte Amsterdamse discotheek RoXY voor het eerst in de ban van house. In 1993 startte hij daarop festival Welcome to the Future. Over de naam hoefde hij niet lang na te denken, vertelde Van Veen deze week in een interview met Het Parool. “Ik zei tegen iedereen dat deze muziek de toekomst was.” Al snel bleek de housepionier een neus voor talent te hebben. Bijna iedere grote house- of technoartiest stond op het festival toen ze nog een talentvolle belofte waren.